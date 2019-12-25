Бывшего борца и его подельника осудили за нападение на человека

Мужчин отправили в колонии особого и строгого режима.

В Петербурге огласили приговор Владимиру Бакшееву и Андрею Пахолкову, признанными виновными в грабеже. Об этом рассказала пресс-службе прокуратуры города.

По версии следствия, двое рецидивистов познакомились с будущей жертвой в кафе на улице Федора Абрамова. На улице у заведения между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого один из злоумышленников с борцовским спортивным прошлым повалил обидчика на землю. Второй мужчина в это время бил жертву ногами. У пострадавшего отобрали телефон, золотую цепочку и другие личные вещи на сумму свыше 85 тысяч рублей и скрылись.

Суд назначил мужчинам 2 года и 8 месяцев в колонии особого режима и 2,5 года в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее мы писали, что рецидивиста приговорили к новому сроку за избитого прохожего.

Фото: Piter.TV