Рецидивиста приговорили к новому сроку за избитого прохожего

Мужчина агрессивно отреагировал на сделанное ему замечание.

В Петербурге осудили 21-летнего горожанина Александра Прудевича, признанного виновным в умышленном причинении вреда здоровью. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд установил, что молодой человек избил местного жителя в ответ на сделанное им замечание о вреде курения. Инцидент произошел у дома на проспекте Энергетиков. Известно, что ранее Прудевич уже был судим и на момент нового суда отбывал наказание по другому приговору. Суд назначил злоумышленнику 3 года и 8 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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Фото: Piter.TV