Наехавший на полицейского пьяный водитель получил 5 лет условно

Сам пострадавший инспектор попросил дать раскаявшемуся автомобилисту наказание помягче.

Красносельский районный суд Петербурга вынес приговор автомобилисту Евгению Сапенко, признанному виновным в применении насилия к полицейскому. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

По версии следствия, в прошлом ноябре Сапенко ехал в своем "Фольксвагене" по Петергофскому шоссе, где его остановили инспекторы ДПС за нарушение правил дорожного движения. Водитель ослушался требований полицейских и наехал колесом своей иномарки на ногу одного из сотрудников. Инспектора госпитализировали в закрытым переломом лодыжки. Известно, что в тот момент Сапенко был пьян от неустановленного вещества.

В суде мужчина полностью признал вину и чистосердечно раскаялся, кроме того, Сапенко возместил материальный ущерб и имеет на иждивении маленького ребенка. Сам пострадавший инспектор попросил суд дать виновнику его травмы мягкое наказание. Автомобилист получил пять лет условно, его освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

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