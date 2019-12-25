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Хулиган напал на фельдшера скорой помощи с прутом на Кондратьевском
Сегодня, 11:51
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nastya960

Хулиган напал на фельдшера скорой помощи с прутом на Кондратьевском

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Фельдшер получил ушиб скулы.

В понедельник, 5 октября, в Петербурге неизвестный напал фельдшера скорой помощи. В руке у него был металлический прут. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 15:00 возле дома № 23/20-13 на Кондратьевском проспекте. К фельдшеру подбежал мужчина, который ударил медика по лицу, потом взял металлический прут и начал угрожать расправой.

Фельдшер получил ушиб скулы. В полиции возбудили административное дело, нарушителя разыскивают.

Фото: Piter.TV

Теги: кондратьевский проспект, скорая, фельдшер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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