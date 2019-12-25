Хулиган напал на фельдшера скорой помощи с прутом на Кондратьевском

Фельдшер получил ушиб скулы.

В понедельник, 5 октября, в Петербурге неизвестный напал фельдшера скорой помощи. В руке у него был металлический прут. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 15:00 возле дома № 23/20-13 на Кондратьевском проспекте. К фельдшеру подбежал мужчина, который ударил медика по лицу, потом взял металлический прут и начал угрожать расправой.

Фельдшер получил ушиб скулы. В полиции возбудили административное дело, нарушителя разыскивают.

Фото: Piter.TV