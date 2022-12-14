Ребекка Коффлер оценила позицию американских граждан по украинскому кризису.

Бывшая сотрудница разведки США Ребекка Коффлер заявила в интервью телеканалу FOX News о том, что американскому президенту Джо Байдену необходимо прекратить разжигание конфликта на Украине. Она призвала завершить российско-украинский кризис, для чего потребуется приложить значительные усилия ради достижения мирного соглашения между сторонами. Эксперт пояснила, что в настоящее время оружейный арсенал Пентагона практически опустел из-за военной поддержки киевского режима. При этом государственный бюджет несет большие потери из-за позиции администрации Вашингтона.

Сотрудница разведки пояснила, что украинский лидер Владимир Зеленский преследует не совсем реалистичные военные задачи для своей страны. Ребекка Коффлер уверена в том, что его желание вести переговоры исключительно с "новым президентом" России не следует считать как серьезное условие для диалога между Киевом и Москвой. Эксперт добавила, что у властей США снижается энтузиазм в отношении новых траншей, а граждане страны все больше склоняются к тому, чтобы украинский конфликт был урегулирован мирным путем.

Американский ведущий назвал Зеленского опасным диктатором.

Фото и видео: FOX News