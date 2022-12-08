Американский ведущий назвал Зеленского опасным диктатором

Такер Карлсон рассказал о запрете на Украине УПЦ, аресте священников и политических оппонентов президента, а также "отмене культуры".

Американский ведущий с телеканала Fox News Такер Карлсон назвал украинского президента Владимира Зеленского опасным диктатором, которые не борется за демократию и не заинтересован в свободе. Соответствующее заявление журналист сделал в авторском программе. По мнению представителя СМИ, иностранный политик из Киева использует американские миллиарды долларов ради того, чтобы сформировать однопартийное полицейское государство на Украине. На канале напомнили о том, что происходят полицейские облавы в местных церквях, власти запретили деятельность Украинской православной церкви в стране. Такер Карлсон раскритиковал Зеленского и за запрет оппозиционных политических движений, арест своих соперников.

Свободная страна не запрещает крупную религию только потому, что она не полностью согласна с политической программой людей, управляющих страной. Зеленский сейчас разрабатывает способы наказания христиан за исповедание запрещенной древней религии на Украине. Такер Карлсон, ведущий FX

Журналист добавил, что сейчас на Украине также запрещаются и элементы российской культуры. Он добавил, что это происходит не на территории Афганистана, а в демократической европейской стране, поддерживаемой американской администрацией. В частности, украинские граждане больше не смогут слушать российскую музыку, голосовать за оппозиционные партии.

Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине.

Фото и видео: YouTube / FOX News