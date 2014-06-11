Американского телеведущего возмутило решение Байдена по Украине

Такер Карлсон негативно оценил поддержку энергетического сектора Украины со стороны США.

Американского телеведущего с телеканала FOX News возмутило решение президента США Джо Байдена по Украине. Такер Карлсон пояснил, что в планах администрации в Вашингтоне оказать поддержку киевскому режиму в энергетическом плане. Журналист отметил, что это происходит в тот момент, когда внутри страны также имеются проблемы с доступностью энергетических ресурсов для населения. Ранее государственный секретарь Энтони Блинкен уведомил СМИ о том, что в настоящее время Белый дом обратился к Конгрессу США с запросом по предоставлению 1,1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии.

Мы <…> решили оплачивать счета Украины за энергию, как-то странно, что мы делаем это в то время, когда у нас настоящий энергетический кризис впервые с середины 1970-х годов. Такер Карлсон, ведущий FOX News

Такер Карлсон пояснил, что из-за мирового энергетического кризиса сейчас сами американцы "мерзнут" в своих домах, так как им становится не по карману платить за топливо.

Ведущий Fox News назвал Зеленского коррумпированным диктатором.

Фото и видео: YouTube / Fox News