В рамках исследования специалисты нашли отложения осадочных пород, которые сформировались на дне Тихого океана в середине мелового периода.

Биологи "воскресили" споры морских микробов возрастом более 100 млн лет. Об этом сообщает научный журнал Nature Communications.

Исследователи хотели понять, может ли жизнь существовать при почти полном отсутствии пищи. Также их интересовало как долго споры в подобных условиях могут оставаться жизнеспособными. Один из авторов исследования, микробиолог из исследовательского института JAMSTEC Юки Мороно рассказал, что был настроен скептически. Однако, спустя время, опыты показали, что 99,1% микробов из отложений возрастом в 101,5 млн лет были вполне живыми.

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Видео: Youtube/Videonium"s Channel