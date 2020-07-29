Россиянам дали совет, что делать в случае обвала рубля

Специалист посоветовал не делать поспешных действий.

Россиянам дали совет в случае обвала курса рубля. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на экономиста Константина Селянина.

Тем, кто хранит сбережения в европейской валюте не стоит обменивать накопления на рубли. Экономист допускает, что это возможно только в крайних случаях. Обладатели накоплений в евро должны наблюдать за ситуацией на рынке и не делать поспешных выводов. Однако, если деньги понадобились срочно, то это другое дело. Ослабление рубля по отношению к евро незначительно скажется на обвале курса, так как доля товаров, импортируемых в Россию из Европы не так велика.

Ранее мы сообщили, что ЦБ зафиксировал снижение подделок банкнот на фоне пандемии.

Видео: Youtube / Сбербанк TV