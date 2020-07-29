Во II квартале текущего года количество подделанных купюр сократилось на треть по сравнению с I кварталом.

Центральный банк (ЦБ) зафиксировал снижение подделок банкнот на фоне пандемии. Об этом сказано в сообщении регулятора.

В период с января по март обнаружено 11 279 подделок, с апреля по июнь – 7 725 купюр. Представители ЦБ полагают, что это связано с пандемией коронавируса. Помимо этого, до исторического минимума упало число иностранных подделок банкнот – 344 (на 26,6% меньше, чем в I квартале). Как правило, фальшивомонетчики подделывали доллары.

Больше всего фальшивок найдено в Центральном федеральном округе (4 229), в Северо-Западном федеральном округе (1 362) и в Южном федеральном округе (705). Больше всего обнаружено подделок номиналом 5000 рублей (6 155 купюр). Следом за ними идут 1000 банкноты (1 191) и 2000 купюры (206).

Ранее мы сообщили, что в ООН подсчитали, сколько сфера туризма потеряла из-за пандемии коронавируса.

Видео: Банк России