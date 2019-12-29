Биограф рассказал о любви Путина к немецкой культуре и истории

Александр Рар рассказал о деталях биографии президента РФ в спецпроекте РИА "Новостей" к 20-летию пребывания Владимира Путина у власти.

Политолог и журналист Александр Рар рассказал об особенных отношениях президента РФ Владимира Путина к культуре и истории Германии. Рар отметил, что на основании ранней карьеры Путина можно сделать вывод о его особенных отношениях к стране. Поскольку он изучал язык и работал в Германии, можно расценивать, что это было больше чем работа – "романтическая любовь" и симпатия к этой стране.

После распада Берлинской стены Путин часто посещал Германию и приложил все усилия, чтобы немецкие инвестиции пришли в Ленинград-Петербург. В качестве заместителя мэра города Анатолия Собчака немецкие компании пришли в город, чье экономическое положение было трудным.

Ранее мы сообщали о том, что немцы среди наиболее значимых политиков в 2020 году назвали Владимира Путина, который составил компанию Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель.

Видео: Большая пресс-конференция В.В. Путина