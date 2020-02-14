Билли Айлиш представила песню для нового фильма о Бонде

В создании трека участие приняли оркестр Ханса Циммера и Мэтта Данкли, гитарист The Smiths Джонни Марр.

Обладательница шести премий "Грэмми" и 13 платиновых синглов Билли Айлиш представила песню к грядущему фильму о разведчике Джеймсе Бонде, которая, по традиции, носит название картины "Не время умирать".

В создании трека участие приняли оркестр Ханса Циммера и Мэтта Данкли, гитарист The Smiths Джонни Марр.

Певицы Билли Айлиш стала самым молодым музыкантом, который написал заглавную тему к бондиане. Сам фильм выйдет на экраны в России 9 апреля. Песню на YouTube прослушали уже более 3,5 миллионов раз.

Лицо Билли Айлиш на "Оскаре" стало мемом.

Видео: YouTube/ Billie Eilish