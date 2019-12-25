К концу октября разрешение на применение в США может получить только Pfizer.

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс оценил сроки получения вакцины от коронавируса в США. Об этом бизнесмен заявил в интервью местному телеканалу CNBC. Специалист не ждет появления препарата от COVID-19 в Вашингтоне раньше конца октября. Он добавил, что к данному периоду в США может быть готова единственная вакцина, которая сейчас проходит испытания.

Ни одна из вакцин, скорее всего, не получит разрешение в США до конца октября… Единственная вакцина, которая, если все пройдет идеально, может получить разрешение на применение при чрезвычайных обстоятельствах к концу октября – это Pfizer Билл Гейтс, основатель Microsoft

Предприниматель рассчитывает на то, что если эффективность применения американских вакцин будет доказана, то разрешение на использование препарата к декабрю или январю смогут получить еще несколько компаний.

Билл Гейтс считает возможным создание в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19.