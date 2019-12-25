Билл Гейтс считает возможным создание в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19

Основатель фонда Bill & Melinda Gates Foundation рассказал о перспективах разрабатываемых в мире вакцин против коронавируса.

Американский предприниматель Билл Гейтс считает возможным создание и применение в начале 2021 года нескольких вакцин от COVID-19. Такое заявление бизнесмен сделал в рамках интервью парижской радиостанции RTL. По словам спикера, его фонд Bill & Melinda Gates Foundation является самым крупным в мире, который спонсирует проекты в области здравоохранения и образования.

В начале будущего года должен быть создан ряд вакцин, которые окажут положительное воздействие на ситуацию в некоторых странах. Это позволит поставить заслон на пути распространения заболевания Билл Гейтс, основатель Bill & Melinda Gates Foundation

По словам эксперта, уже в 2021 году медики смогут благодаря нескольким вакцинам, произведенным в богатых странах, свести пандемию COVID-19 к нулю. Гейтс заявил, что делает данный прогноз на основании того, что в нескольких государствах уже ведется разработка препарата. Он предположил, что часть из них окажутся эффективными.

Билл Гейтс предрёк катастрофу страшнее пандемии коронавируса.