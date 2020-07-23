Основатель Microsoft объяснил, что организм не сразу может начать вырабатывать иммунитет против COVID-19.

Билл Гейтс: людям может понадобится несколько доз вакцины против COVID-19. Об этом американский предприниматель сообщил в интервью для местного телеканала CBS News. Основатель корпорации Microsoft предупредил, что для формирования иммунитета к COVID-19 человеку может понадобиться ввод не одной вакцины.

На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале Билл Гейтс, основатель корпорации Microsoft

Американец не исключил, что будущем какая-то из разрабатываемых вакцин сможет "удивить". Гейтс надеется на то, что людям для защиты от коронавируса понадобится не более двух доз вакцины. Однако он не исключил, что пожилым людям будет требоваться больше.

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Видео: Youtube/ CBS Evening News