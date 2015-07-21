Microsoft раньше времени обновила Windows 10 из-за уязвимостей

Апдейт вышел за две недели до стандартного, который ожидался лишь через две недели, 14 июля.
Как сообщили в Microsoft, экстренное обновление закрыло две уязвимости с маркировками CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457, пишет издание Ferra.
Обнаруженные уязвимости могли удаленно запускать на компьютере вредоносный код, пользуясь библиотекой Windows Codecs Library обрабатывает объекты в памяти.
В компании уверяют, что лазейкой никто не успел воспользоваться.
Ранее Билл Гейтс прокомментировал теории о чипировании человечества.
Видео: YouTube / Microsoft
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