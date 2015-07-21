Microsoft раньше времени обновила Windows 10 из-за уязвимостей

Компания Microsoft срочно обновила Windows 10 из-за двух серьезных уязвимостей.

Апдейт вышел за две недели до стандартного, который ожидался лишь через две недели, 14 июля.

Как сообщили в Microsoft, экстренное обновление закрыло две уязвимости с маркировками CVE-2020-1425 и CVE-2020-1457, пишет издание Ferra.

Обнаруженные уязвимости могли удаленно запускать на компьютере вредоносный код, пользуясь библиотекой Windows Codecs Library обрабатывает объекты в памяти.

В компании уверяют, что лазейкой никто не успел воспользоваться.

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Видео: YouTube / Microsoft