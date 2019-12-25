Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания разбирается со случившимся и сообщит о причине взлома обществу.

Акции Twitter упали более чем на 3% после массового взлома аккаунтов. К полдню акция компании стоила 33,8 доллара за штуку, падение составляет 5,24%.

Минувшей ночью в соцсети случился массовый взлом аккаунтов. Среди них были и знаменитости: Илон Маск, Джо Байден, Барак Обама, Билл Гейтс и другие. На их страницах были размещены однотипные обращения с просьбой перечислить на определённый номер криптовалюту с обещанием вернуть её через полчаса в утроенном размере.

Основатель Twitter Джек Дорси сообщил, что компания разбирается со случившимся и сообщит о причине взлома обществу.

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