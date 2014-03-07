Билл Гейтс назвал возможные сроки окончания пандемии коронавируса

При этом миллиардер считает, что принимаемых на данный момент мер недостаточно.

Мир может не вернуться к докоронавирусному состоянию раньше 2022 года, так как принимаемых мер "недостаточно для прекращения пандемии". Об этом CNN рассказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Миллиардер назвал чудом быстрое создание вакцины. Гейтс считает, что США могут вернуться к докоронавирусной ситуации уже осенью этого года. Однако основатель корпорации Microsoft отметил, что на данный момент вакцину получают в основном богатые страны, и его фонд озабочен этой проблемой. Так как для того, чтобы решить проблему с COVID-19, нужно глобально распространять вакцину.

По словам предпринимателя, появление новых штаммов вируса и повторное заражение могут привести к тому, что на борьбу с заболеванием у человечества уйдет весь 2022 год.

Ранее Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса.

Видео: CNN