Американский миллиардер Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса. Об этом создатель Microsoft сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Предприниматель видит целесообразность во вложении миллиардных инвестиций в строительство предприятий, которые будут изготавливать вакцины от COVID-19. Выступление бизнесмена транслировалось на YouTube-канале мероприятия.
Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится.
Билл Гейтс, основатель Microsoft
Миллиардер подчеркнул необходимость международного сотрудничества не только между правительствами, но и между корпорациями. Он надеется, что в ближайшие годы основным мировым приоритетом станет обеспечение государств равным доступом к вакцинам, а также объединение экспертов, чтобы подобные эпидемиологические катастрофы предотвращались заранее.
Билл Гейтс раскрыл свое отношение к биткоину.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все