Миллиардер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности.

Американский миллиардер Билл Гейтс назвал способ остановить пандемию коронавируса. Об этом создатель Microsoft сообщил на Мюнхенской конференции по безопасности. Предприниматель видит целесообразность во вложении миллиардных инвестиций в строительство предприятий, которые будут изготавливать вакцины от COVID-19. Выступление бизнесмена транслировалось на YouTube-канале мероприятия.

Нам нужны инвестиции. Небольшое количество миллиардов, чтобы быть уверенными в том, что это больше никогда не повторится. Билл Гейтс, основатель Microsoft

Миллиардер подчеркнул необходимость международного сотрудничества не только между правительствами, но и между корпорациями. Он надеется, что в ближайшие годы основным мировым приоритетом станет обеспечение государств равным доступом к вакцинам, а также объединение экспертов, чтобы подобные эпидемиологические катастрофы предотвращались заранее.

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