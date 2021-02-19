У миллиардера нет купленных биткоинов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс раскрыл свое отношение к биткоину. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте американского телеканала CNBC. В интервью журналисту предприниматель заявил, что криптовалюта необходима не для того, чтобы уходить от уплаты налогов или совершения других незаконных действий.

У меня нет биткоинов, и нет открытых позиций на них Билл Гейтс, миллиардер

Эксперт напомнил, что курс криптовалюты очень волатильный, поэтому он не может предсказать, каким образом биткоин будет развиваться дальше. В среду 17 февраля стоимость биткоина побила исторический рекорд и составила 52,2 тысячи долларов за единицу. За последний год криптовалюта выросла в цене на 400 процентов. Для того, чтобы подорожать на 10 тысяч долларов, у биткоина ушел месяц.

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Фото и видео: Twitter/CNBC