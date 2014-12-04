Bild: в ФРГ при нападении неизвестного с ножом погибли не менее трех человек

Правоохранительные органы разыскивают преступника, ранившего гостей фестиваля.

Не менее трех человек погибли в немецком городе Золингене, расположенного на территории федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия, в результате нападения неизвестного с ножом на гостей местного фестиваля. Еще несколько человек получили ранения. Соответствующее заявление сделали авторы немецкого издания Bild. По информации от СМИ, данный инцидент произошел около 21:45 часов вечера 23 августа по времени ФРГ ( в 22:45 часов по времени Москвы). Нападавший преступник действовал без разбора, а затем злоумышленнику удалось скрыться. По данным свидетелей, подозреваемый был "арабской внешности". Сейчас над локацией фестиваля барражирует полицейский вертолет. Розыск мужчины продолжается.

Местная газета Solinger Tageblatt уточнила, что организаторы фестиваля объявили о том, что врачи борются за жизни девяти человек. Власти призвали избегать городского центра. Золинген в пятницу и последующие выходные празднует 650-летие с момента получения городских прав. Праздник, получивший в 2024 году название "Фестиваль многообразия", за три дня посетят 80 тысяч туристов и жителей.

Двое хулиганов напали на мужчину с травматическим оружием и мачете на Светлановском.

Фото и видео: Telegram / SHOT