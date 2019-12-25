BBC начала показывать сериал об инциденте в Солсбери

Пока вышла только одна серия проекта под названием "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings).

Корпорация BBC начала показывать мини-сериал об инциденте с Сергеем и Юлией Скрипаль в Солсбери. Об этом пишет ТАСС.

Пока вышла только одна серия проекта под названием "Отравления в Солсбери" (The Salisbury Poisonings). Создатели сериала позиционируют его как историю, основанную на словах ее участников и детальных интервью.

В первой серии актеры, которые играют Сергея и Юлию Скрипаль, лишь на некоторое время появляются в кадре, демонстрируя симптомы отравления. После этого сюжет разворачивается вокруг полицейского Ника Бейли, попавшего в больницу после посещения дома Скрипаля. Также в серии рассказывается о главе Службы общественного здравоохранения графства Уилтшир Трейси Даскевич, которая пытается минимизировать последствия происшествия для жителей Солсбери.

Всего планируется выход трех серий. Вторую и третью покажут 15 и 16 июня.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены 4 марта 2018 года в Солсбери. Великобритания обвинила в происшествии Россию. В свою очередь российская сторона отрицает свою причастность к этому делу, призывая Лондон предоставить доказательства.

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Фото: Википедия