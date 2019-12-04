Анна Чиповская сыграет в screenlife-сериале "Взаперти"

Компанию ей составит Дмитрий Ендальцев.

Российская актриса Анна Чиповская исполнит главную роль в вертикальном screenlife-сериале "Взаперти", полностью снятом на смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra. Компанию ей составит Дмитрий Ендальцев, известный по работе в сериалах "Последний министр" и "Психологини". Об этом пишет "Афиша Daily".

Производством сериала занимается кинокомпания "Bazelevs" Тимура Бекмамбетова. Сценаристом и режиссером выступил Иван Петухов. Сюжет расскажет о паре, которая расстается в канун отмены карантина, но вынуждена жить вместе еще две недели из-за самоизоляции. Сериал затронет еще не исследованную в медиапространстве тему, а именно с какими трудностями придется столкнуться людям на выходе из карантина. Зрители узнают ответ на вопрос: "Как справиться со страхами и усталостью и вернуться к нормальной жизни".

В сериале будет 10 серий по 5-7 минут каждая. Проект выйдет на платформе Okko в начале июля.

Формат screenlife предполагает, что все события разворачиваются на экранах компьютеров и телефонов героев. Одним из популяризаторов этого формата является Тимур Бекмамбетов, который снял уже несколько screenlife-проектов, в их числе "Убрать из друзей", "Поиск" и "Профайл". В настоящий момент режиссер продолжает работать над screenlife-адаптацией пьесы Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта".

Ранее мы писали, что Бекмамбетов и Universal Pictures выпустят пять screenlife-фильмов.

Фото: Instagram / chi_pa