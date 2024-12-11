Исполнительница роли графини Воронцовой в фильме "Пророк" Анна Чиповская рассказал о своей любви к Петербургу

В Михайловском театре прошла премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова. Съёмки проходили в Юсуповском, Строгановском, Мраморном дворцах, музей-квартире Пушкина на Мойке, музее-заповеднике "Михайловское". Актриса Анна Чиповская, которая сыграла роль графини Воронцовой, рассказала Piter.tv, как атмосфера этих мест помогала при создании образа.

Конечно, это всегда помогает. Ты даже вести себя начинаешь иначе, ты даже стоишь иначе, ты даже двигаешься иначе. Ой, Господи, в некоторые дворцы Петербурга... Мне кажется, это просто садизм по отношению к людям. Вот я зашла, легкая косметика, и я остаюсь. Все. И я остаюсь. Но невозможно... Как вырасти среди такой красоты и не стать удивительным человеком? Мне кажется, это... Петербург – удивительный город. Есть города, есть Рим, который, ну, как бы представить себе невозможно. Я обожаю Рим, и я не могу его охватить. Сколько лет я в него езжу, я не могу его… Ну, как бы у меня синдром Стендаля, у меня душа его, ну, как бы не вмещает. Вот то же самое у меня случается с Петербургом. Потому что это просто нереально...

Анна Чиповская, актриса