Никита Михалков оценил фильм о Пушкине в исполнении Юры Борисова

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии поэта.

В Михайловском театре прошла премьера фильма "Пророк. История Александра Пушкина" режиссера Феликса Умарова. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков оценил новую киноленту, рассказал корреспондент Piter.tv.

Смелые люди взялись и сделали очень хорошую картину. И эта картина, которая сделана совершенно новым языком, эта картина, которая заставляет полюбить этого сложного и гениального человека. Это картина, которая сегодня абсолютно необходима, особенно молодым ребятам. Никита Михалков, председатель Союза кинематографистов РФ

Фильм "Пророк. История Александра Пушкина" станет художественной интерпретацией биографии поэта. Он появится на больших экранах 14 февраля 2025 года. Главную роль в картине сыграл Юрий Борисов, которого недавно номинировали на "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Анора".

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Видео: Piter.tv