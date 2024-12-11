Актриса Анна Чиповская – о страшном случае на съемках фильма "Пророк"

14 февраля в кинопрокат выходит премьера полнометражного дебюта режиссёра Феликса Умарова. "Пророк. История Александра Пушкина" о жизни и творчестве поэта. Творческая группа представила картину в Михайловском театре.

Музу поэта, графиню Воронцову, сыграла Анна Чиповская. Актриса рассказала Piter.tv про страшный случай, произошедший с ней на съемках.

Меня чуть не убило краном огромным световым — это останется в моей памяти. Я даже не поняла, что произошло. Мы снимали на Мосфильме, там есть такой выстроенный старинный город. Была не моя сцена, и я сидела под арочкой и читала книжку в кресле. Сзади меня стоял огромный кран с такой большой световой штукой. И в какой-то момент я услышала звук упавшего крана и увидела людей, у которых просто белые лица, и помощника режиссера, который ко мне подходил и говорил: "Анечка, давайте пересядем отсюда!". Я подняла голову и поняла, что кран был настолько тяжелый, что машина, которая его держала, накренилась, и он упал ровно на эту арку.

Анна Чиповская, актриса