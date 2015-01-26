Примерно 8 тыс. безработных насчитывается в Петербурге

Кроме того, около 4 тыс. горожан пребывают в режиме неполной занятости.

Количество безработных в Северной столице на данный момент составляет примерно 8 тыс. человек, ещё примерно 4 тыс. находятся в режиме неполной занятости. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Руководитель подчеркнул, что в статистику не вошли работники ООО "Тойота Мотор", производство которого недавно закрылось.

Для горожан доступны 78 консультационных пунктов, 60 из которых размещены на территории работодателей. За теми, кто в скором времени может быть вынужден увольнять своих сотрудников, закрепляется куратор от Центра занятости населения.

К концу прошлого месяца в простой ушли 74 предприятия Северной столицы.

Фото: Комитет по труду и занятости населения Петербурга