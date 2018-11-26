К концу августа в простой ушли 74 предприятия Петербурга

Количество безработных горожан за минувшие две недели выросло до 17 183 человека.

К концу августа в простой ушли 74 компании в Петербурге, временно на работу не ходят 11 318 человек. Об этом рассказал в своем телеграм-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Двумя неделями ранее в простое было 68 предприятий и 11 115 человек не работали. Сейчас в режиме неполной занятости - 4 472 сотрудника на 85 предприятиях. Это немного меньше, чем две недели назад (4 529 человек на 81 предприятии).

Количество безработных горожан за минувшие две недели выросло до 17 183 человека.

Большинство работников в простое (79%) работают в сфере промышленности, преимущественно в автопроме. В режиме неполной занятости находятся в основном сотрудники транспортной сферы (43%) и промышленности (36%).

Ранее вагоностроительный завод в Тихвине возобновил работу. Предприятие находилось в простое почти 3 месяца.

Фото: Piter.tv

