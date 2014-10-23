Вагоностроительный завод в Тихвине возобновил работу

Предприятие находилось в простое почти 3 месяца.

Тихвинский вагоностроительный завод возобновил работу после простоя, который длился 2,5 месяца. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

На данный момент в работе задействованы сварщики и сборщики, а также ряд других профессионалов. Конкретное количество людей, которые вышли на смену, пока не называется.

Представители завода отметили, что сейчас реализован лишь первый этап выхода из простоя. Мощности цехов пока не реализованы на 100%.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге продлили простой завода Hyundai до конца августа.

Фото: сайт Тихвинского вагоностроительного завода