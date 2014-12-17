В Петербурге продлили простой завода Hyundai до конца августа

Завод будет находиться в простое до 31 августа.

Стало известно, что руководство автомобильного концерна Hyundai продлило простой завода в Петербурге до 31 августа этого года. Об этом сообщают "Невские новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сокращения сотрудников начались на петербургском автопроме. По словам сотрудников, они получили сообщения от руководителей 29 июля, что на заводе планируется реструктуризация. Им предлагают уйти добровольно по соглашению сторон, получив пять окладов или по сокращению штата. Как рассказывают сотрудники, во втором случае работодатель выплачивает два месяца две трети от оклада, "как мы сейчас в простое, и потом две выплаты по окладу, и если я встаю на биржу труда, то на третий месяц третий оклад".

Ранее Беглов заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге возобновят работу при восстановлении поставок. Сейчас предприятия находятся в простое из-за невозможности получить комплектующие, сырье и оборудование необходимые для производства.

Фото: Piter.tv