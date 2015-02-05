Беглов заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге возобновят работу при восстановлении поставок

Сейчас предприятия находятся в простое из-за невозможности получить комплектующие, сырье и оборудование необходимые для производства.

Полностью возобновить работу в Петербурге заводы Nissan, Hyundai и Toyota смогут после возобновления логистических цепочек поставок. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в интервью РИА Новости.

Сейчас предприятия находятся в простое из-за невозможности получить комплектующие, сырье и оборудование необходимые для производства, отметил градоначальник Петербурга. При этом город активно сотрудничает с заводами и следит з ситуацией в сфере автопрома. Владельцы предприятий продолжают выплачивать заработную плату в размере не менее 2/3 средней зарплаты, обходясь без массовых сокращений.

Напомним, что в Тихвине вагоностроительный завод останется в простое в июне. Простой продлили из-за "объективных трудностей с поставками критических комплектующих для подшипников, которые производились на совместном предприятии "Тимкен ОВК", расположенном на Промплощадке. Американская сторона приняла решение отказаться от поставок и полностью их остановила", написали в сообщении

Ранее треть промышленности Петербурга составляет импорт из "недружественных стран". Чтобы перейти на электронные компоненты от "дружественных стран" предприятиям необходимо переоборудовать собственное производство.

Фото: Piter.tv

