Треть промышленности Петербурга составляет импорт из "недружественных стран"

Чтобы перейти на электронные компоненты от "дружественных стран" предприятиям необходимо переоборудовать собственное производство.

В петербургской промышленности доля импорта из "недружественных стран" составляет порядка 29%. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу комитета по промышленной политике Кирилла Соловейчика.

Как рассказал Соловейчик, Петербург в последнее время столкнулся с отказами в поставках электронно-компонентной базы, сырья, оснастки и инструментов. Он заявил, что видит возможности "для исправления ситуации". Чтобы перейти на электронные компоненты от "дружественных стран" предприятиям необходимо переоборудовать собственное производство.

В этом компаниям помогают малые инновационные предприятия. Их пытается объединить администрация Петербурга. Еще два предприятия рассматривают возможность по производству необходимых инструментов.

Кроме этого, страдает и автомобильная промышленность. Власти города совместно с Минтрансом РФ пытаются восстановить необходимые логистические цепочки для возвращения автозаводов к работе.

На фармацевтическом рынке Петербурга иная ситуация. На сегодняшний день местные заводы производят 200 из 808 жизненно важных препаратов. Так, необходимо заместить 172 импортных позиции. В Смольном планируют заключить с производителями лекарств офсетные контракты, которые гарантируют предприятию стабильные закупки со стороны города.

В продовольственной сфере, отмечает Соловейчик, зарубежные производители либо продают свои предприятия, либо продолжают выпускать продукцию, ограничивая маркетинговую активность.

Ранее мы писали, что в Петербурге на год приостановили работу завода Nissan. По словам Учида, Nissan уже "списал" свой российский бизнес в прогнозе на этот финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года.

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