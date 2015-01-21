Все знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг.

Южнокорейский автомобильный бренд Hyundai зарегистрировал в России восемь товарных знаков. Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на данные Роспатента.

Товарные знаки зарегистрировали в апреле 2025 года. Они представлены под наименованиями Hyundai H-1, N Perfomance, N Line, Hyundai Axis, Ellecity, Xcient, Hyundai H100 и Hyundai Coupe. Все знаки регистрируются по 12 классу международной классификации товаров и услуг.

Ранее мы сообщали, что IKEA зарегистрировала новый товарный знак в России.

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