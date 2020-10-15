Цены на подержанные Hyundai и Kia в России: где подешевело, а где — наоборот

Бывшие бестселлеры Hyundai и Kia остаются востребованными на рынке.

Спустя три года после ухода с российского рынка крупных автопроизводителей, отечественные автолюбители по-прежнему сталкиваются с дефицитом доступных и качественных машин. Несмотря на появление сборок под новыми брендами, бывшие бестселлеры Hyundai и Kia остаются востребованными — особенно на вторичном рынке. Аналитики портала 110km.ru изучили динамику цен на популярные седаны — Hyundai Solaris, Elantra, Kia Rio и Cerato — и пришли к интересным выводам.

Hyundai Solaris

Один из самых любимых россиянами седанов в 2025 году потерял в цене. Особенно сильно подешевели 4-летние машины: с 2,13 млн рублей в январе до 1,66 млн рублей в апреле (–22%). Восьмилетние экземпляры также стали доступнее — с 1,45 млн до 1,27 млн рублей (–12%). Эксперты связывают снижение цен с запуском сборки седанов под брендом Solaris на петербургском заводе, а также с ожиданиями возвращения корейского бренда на рынок.

Hyundai Elantra

В отличие от "Соляриса", более статусная Elantra лишь прибавила в цене. Средняя стоимость модели 2017 года выросла на 3% — с 1,49 до 1,54 млн рублей. А вот свежие машины 2021 года подорожали сразу на 44% — с 1,23 до 1,77 млн рублей. Основная причина — отсутствие официальных поставок: новые Elantra доступны только через параллельный импорт, что делает подержанные авто особенно привлекательными.

Kia Rio

Близкий конкурент Solaris с начала года также немного сдал в цене. Средняя стоимость Rio 2017 года снизилась на 7% — с 1,34 до 1,25 млн рублей, а моделей 2021 года — на 9% (с 1,92 до 1,75 млн рублей). Как и в случае с Hyundai, падение цен можно объяснить началом производства новых автомобилей под другими брендами в России.

Kia Cerato

Более дорогой и комфортный Cerato продемонстрировал ценовую стабильность. Восьмилетние машины подешевели всего на 2% — с 1,49 до 1,46 млн рублей. Более свежие седаны 2021 года, напротив, подорожали с 2,13 до 2,17 млн рублей. Это говорит о стабильном спросе на модель, особенно среди тех, кто предпочитает более технологичные и просторные автомобили.

В целом, рынок подержанных корейских седанов в России продолжает подстраиваться под новые условия. На фоне ожиданий возвращения брендов и появления новых локальных сборок покупатели стали более разборчивыми, а ценовая ситуация — более вариативной.

Фото: unsplash (Andrei Anghel)