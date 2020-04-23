Сокращения сотрудников начались на петербургском автопроме

По предварительной информации, всего планируется сократить 80% штата во всех отделах.

В пятницу, 29 июля, стало известно, что Петербургское предприятие ООО "Питерформ", занимающееся производством автокомпонентов для автозаводов Hyundai и Nissan, начало сокращать сотрудников. Об этом пишет "Фонтанка".

По словам сотрудников, они получили сообщения от руководителей 29 июля, что на заводе планируется реструктуризация. Им предлагают уйти добровольно по соглашению сторон, получив пять окладов или по сокращению штата. Как рассказывают сотрудники, во втором случае работодатель выплачивает два месяца две трети от оклада, "как мы сейчас в простое, и потом две выплаты по окладу, и если я встаю на биржу труда, то на третий месяц третий оклад".

Добавим, что сообщить о своем выборе работникам предложили до 16:00. По словам другого работника, компания планирует приступить к реструктуризации 2 августа, поэтому собирает предварительную информацию. Те, кому руководители сообщили об опции уйти по соглашению сторон, также говорят о пяти окладах.

По предварительной информации, всего планируется сократить 80% штата во всех отделах. На производстве хотят оставить около 30 человек, сообщают источники издания. Директор ООО "Питерформ" Роман Ган отказался от комментария и попросил больше его не беспокоить.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге автозаводы могут возобновить работу в сентябре. Как сообщил Поляков, об уходе с рынка автопроизводителей речи не идет.

Фото: Piter.tv

