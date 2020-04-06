В Петербурге автозаводы могут возобновить работу в сентябре

Как сообщил Поляков, об уходе с рынка автопроизводителей речи не идет.

Стало известно, что петербургские автозаводы могут возобновить работу в сентябре этого года. Об этом 24 июня, в пятницу, рассказал вице-губернатор города Кирилл Поляков, передает ТАСС.

Как сообщил Поляков, об уходе с рынка автопроизводителей речи не идет. Он добавил, что "какой-то понятный срок запуска увидим к сентябрю".

Напомним, что в Петербурге размещены производства компаний-автогигантов Toyota, Nissan и Hyundai. На их долю приходится более 20% выпущенных в России легковых автомобилей.

Ранее Беглов заявил, что заводы Nissan, Hyundai и Toyota в Петербурге возобновят работу при восстановлении поставок. Сейчас предприятия находятся в простое из-за невозможности получить комплектующие, сырье и оборудование необходимые для производства.

Ранее треть промышленности Петербурга составляет импорт из "недружественных стран". Чтобы перейти на электронные компоненты от "дружественных стран" предприятиям необходимо переоборудовать собственное производство.

Фото: Piter.tv