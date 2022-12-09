Беженка с Украины ворвалась с ножом в польский банк

Отпор иностранке дали пожилая женщина и охранник.

В польском городе Перемышль, расположенном на юго-востоке страны, украинская беженка напала с холодным оружием на сотрудницу в отделении банка PKO Bank Polski. Об инциденте рассказали местные журналисты из издания Kresy.pl. В СМИ также опубликовали видео с места атаки посетительницы с ножом. В кадре видно, что женщина удерживает за волосы одну из пострадавших. При этом иностранка размахивала ножом. Отпор нарушительнице общественного спокойствия дала пенсионерка, которая подошла к преступнице и начала ее бить костылем. Затем в конфликт вмешался сотрудник охраны. Он скрутил украинку, после чего передал ее в руки правоохранительных органов. Позже было установлено, что у 26-летней иностранки при себе находились лекарства, свидетельствующие о прохождении курса у психиатра.

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Фото и видео: Telegram / Хайлайт

