Неудачливый грабитель украл 4 тыс. рублей и купюры из "банка приколов" в офисе на Сенной

На злоумышленника составили ориентировку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Вечером четверга, 8 декабря, в экстренные службы поступило сообщение от регионального менеджера микрофинансовой организации на Сенной площади о том, что в офис проник неизвестный, и, угрожая ножом, забрал "куклу" с 4 000 рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установит, злоумышленник проник в офис примерно 20:30. Он угрожал находящемуся там работнику организации предметом, похожим на нож, и потребовал деньги. После этого грабитель забрал 2 пачки банкнот, в которых находились 4 тыс. рублей и купюры "банка приколов", и скрылся.

На вид мужчине 30-35 лет, рост 170-175 см, одет в темную одежду, на голове темный капюшон или балаклава. На него составлена ориентировка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что из квартиры на набережной Фонтанки вынесли бытовую технику.

Видео: Piter.TV