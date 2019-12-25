Без массовой вакцинации в мире ежегодно будут появляться новые штаммы коронавируса

Для того, чтобы остановить пандемию, необходимо привить 80% населения Земли.

Ученые из Германии выяснили, что если не будет массовой вакцинации, то с вероятностью 60% ежегодно в мире будет появляться два и более опасных штамма коронавируса. Об этом сообщают "Известия".

Специалисты подсчитали, что пандемия остановится в том случае, если вакцинируются 80% населения Земли. При это остальные 20% переболеют и обретут иммунитет к коронавирусу.

Ученые из России с мнением коллег согласились. Так, доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм заявил, что все новые мутации коронавируса будут происходить от бушующего сейчас "дельта"-варианта.

Ранее мы писали, что из-за задымления в Петербурге были эвакуированы посетители "Гостиного двора".

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