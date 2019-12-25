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Без массовой вакцинации в мире ежегодно будут появляться новые штаммы коронавируса
Сегодня, 13:55
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Без массовой вакцинации в мире ежегодно будут появляться новые штаммы коронавируса

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Для того, чтобы остановить пандемию, необходимо привить 80% населения Земли.

Ученые из Германии выяснили, что если не будет массовой вакцинации, то с вероятностью 60% ежегодно в мире будет появляться два и более опасных штамма коронавируса. Об этом сообщают "Известия". 

Специалисты подсчитали, что пандемия остановится в том случае, если вакцинируются 80% населения Земли. При это остальные 20% переболеют и обретут иммунитет к коронавирусу.

Ученые из России с мнением коллег согласились. Так, доцент физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Тамм заявил, что все новые мутации коронавируса будут происходить от бушующего сейчас "дельта"-варианта.

Ранее мы писали, что из-за задымления в Петербурге были эвакуированы посетители "Гостиного двора". 

Фото: pixabay 

Теги: дельта штамм, массовая вакцинация от коронавируса
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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