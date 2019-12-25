"Гостиный двор" эвакуировали из-за задымления

Пришедшие горожане в универмаг "Гостиный двор" сообщили, что их эвакуировали из-за задымления в одном из помещений здания В МЧС отметили, что никаких сигналов о пожаре по указанному адресу не фиксировали. Также не было внешних признаков пожара, передает РБК.
Очевидцы отметили, что по громкоговорителю сообщили информацию о задымлении и попросили всех срочно покинуть здание. В универмаге также включили сирену. Вход в "Гостиный двор" закрыт, а администрация не отвечает на звонки. Подтвердить информацию и узнать подробности пока не удается, передает телеканал "Санкт-Петербург".
В МЧС предположили, что проходят учения.
Ранее мы писали, что в подвале дома на улице Червонного Казачества загорелся мусор.
Фото: Большой Гостиный двор / Вконтакте
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