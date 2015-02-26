В подвале дома на улице Червонного Казачества загорелся мусор

С пожаром боролись 10 спасателей.

В пятницу, около 12:32 часов дня на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение о пожаре в подвале дома №38 по улице Червонного Казачества в Кировском районе, передает пресс-служба ведомства.

По уточненной информации в подвале загорелся мусор на площади 4 "квадрата". В 12:48 пожар удалось ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших, однако причины возгорания не ясны. К ликвидации пожара было привлечено от МЧС: 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv