Пожарные тушили холодильник в Выборгском районе

Пожар удалось ликвидировать за короткий срок.

В четверг, 15 июля, около 14:45 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире дома №2к1 на улице Сантьяго-Де-Куба в Выборгском районе, передает пресс-служба ведомства.

По уточненной информации, на кухне в трехкомнатной квартире загорелся холодильник. Пожар ликвидировали в 15:03. Сведения о пострадавших не поступали. Как именно загорелся предмет бытовой техники, неизвестно. К счастью, никто не пострадал. Тушить пожар прибыли 2 единицы техники и 15 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv