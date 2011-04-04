Бетербиев досрочно победил Брауна на турнире в Монреале

Россиянин одолел американца нокаутом.

Российский спортсмен Артур Бетербиев досрочно победил у американского представителя Маркуса Брауна на турнире в Монреале. Боксер смог защитить титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Поединок велся в рамках весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундах Бетербиев выиграл нокаутом в 9-м раунде.

Журналисты считают, что в начале поединка россиянин выглядел медлительным, что даже не успевал за противником. Боксер часто промахивался. Однако в конкретных непродолжительных отрезках ему удавалось точно ударить оппонента. К концу третьего раунда россиянин устроил сопернику настоящую атакующую серию.

В четвертом раунде ситуация осложнилась уже для Бетербиева. После столкновения головами медики зафиксировали у спортсмена глубокое рассечение на лбу. При этом кровь стала заливать лицо россиянина. Секунданты поединка не могли ее остановить до завершения боя. Временами спортсмен терял ориентацию из-за заливающей глаза жидкости. В седьмом раунде Бетербиеву удалось отправить Брауна в нокдаун, а в девятом после серии ударов американец опустился на колено. Он не смог встать отложенные на это десять секунд.

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Фото и видео: Twitter / Sky Sports Boxing