Бесстрашная старушка проволокла кобру за хвост по улице

В Индии пенсионерка выбросила ядовитую кобру на улицу.

Бесстрашная старушка из Индии проволокла кобру за хвост по улице. На этот инцидент обратили внимание журналисты из NDTV. Они рассказали, что пожилая женщина не увидела угрозы от смертельно ядовитой кобры. Она отнесла ее на открытое пространство и выбросила. Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда 26 смог заснять на видео, как старушка одной рукой тащит кобру.

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В Twitter пользователи удивились личностными качествами пожилой жительницы Индии. По их словам, женщина тащила кобру "буднично", как будто в ее руках находилась обычная веревка. В комментариях героиню назвали "профессионалом". По предварительной информации запись могла быть сделана в индийском штате Гуджарат.

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Видео: Twitter / @susantananda3