Конфликт между российскими киноработниками и индийскими продюсерами дошел до Минкульта

Поддержать команду просит Межрегиональный профсоюз кинематографистов.

Межрегиональный профсоюз кинематографистов обратился в Министерство культуры РФ с призывом поддержать российских киноработников, участвовавших в производстве индийского фильма "Кобра". Об этом сообщили в пресс-службе Межрегионального профсоюза кинематографистов.

Порядка 50 киноработников не получили заработную плату за работу над индийской кинолентой. Фильм снимался с 18 февраля по 11 марта 2021-го года студией Seven Screen Studios. Режиссер картины — Р. Аджай Гнанамурти. Съемки проходили в Русском музее, Петропавловской крепости, Екатерининском и Гатчинском дворцах.

Продюсеры фильма (Аллал Катхан Каси Висванатхан и Рыжик Тарас Федорович) не заключили с командой ни одного договора, соглашения об оплате были устными. После съемок никто ничего не выплатил. Задолженность составила несколько миллионов рублей. Продюсеры отказывались признавать задолженности, а затем отрицали свою причастность к проекту. У членов группы есть доказательства в виде сообщений в мессенджерах.

Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец