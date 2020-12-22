В Гатчинском дворце проходят съемки индийского боевика "Кобра"

В главной роли снимается звезда Болливуда Викрам. Он оставил запись в книге почетных гостей Гатчинского дворца.

В музее-заповеднике "Гатчина" (Ленобласть) проходят съемки индийского боевика "Кобра". Об этом сообщила пресс-служба Гатчинского дворца.

В Гатчине снимают сцены, которые происходят в Шотландии. Режиссер Аджай Гнанамуту выбрал Ботанические сады для съемок сцены погони в горах. Знаменитый подземный ход Гатчинского дворца в фильме выступит в роли секретного места, в котором начнется сцена погони.

В главной роли снимается звезда Болливуда Викрам. Он оставил запись в книге почетных гостей Гатчинского дворца.

Даже просто прогуляться по этому замку - восхитительно: как будто прыжок прямо в сказку. Это место пропитано историей и романтикой. Спасибо за предоставленную возможность побывать в этом прекрасном мире и времени. Викрам, актер Болливуда

Ранее Александр Дрозденко показал зимнюю Гатчину и ее достопримечательности.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец