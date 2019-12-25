В Индии мужчине пришлось всю ночь не двигаться, чтобы не потревожить змею.

В Индии кобра залезла к спящему мужчине в штаны и просидела там семь часов. Об этом сообщили журналисты из местного издания India. СМИ сослалось на видео, снятое очевидцами. Инцидент произошел на территории города Мирзапур в штате Уттар-Прадеш.

Рабочий по имени Лавкеш Кумар спал вместе с коллегами в здании детского сада после выполнения электромонтажных работ. Ночью он ощутил дискомфорт, а после заметил, что в его джинсах что-то ползает. Мужчине пришлось не двигаться всю ночь, чтобы не спугнуть змею. За семь часов она так и не укусила индийца. Утром рабочий поднял тревогу. Его коллеги добрались до змеелова. Тот разорвал штаны мужчины и извлек кобру.

На данный момент известно, что ни кобра, ни мужчина не пострадали.

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