Позже местная полиция узнала о причинах "необычного поведения" тренажеров.

Работающие в пустом парке тренажеры заставили полицию задуматься о призраках. Об этом рассказали журналисты из The Sun со ссылкой на очевидцев. Свидетелей событий заявили, что необъяснимый инцидент произошел в городе Джханси, штат Уттар-Прадеш в Индии.

Представитель закона по имени Рахул Сривастав опубликовал в Twitter ролик, на котором видно, что два тренажера двигаются без помощи людей. За этим наблюдают три правоохранителя. Запись стала вирусной и собрала большое количество комментариев.

Спорт-фанатик с того света? автор видео

Позже полиции объяснили, что в движение тренажеры могло привести чрезмерное количество смазывающего вещества. Механизм устройства продолжал работу даже после того, как им больше не пользовался спортсмен.

Китай выразил протест Индии из-за инцидента на границе.

Видео: thesun.co.uk