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Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии

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Викас Дубей пытался сбежать с тремя сообщниками после ДТП.

Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии. Об этом сообщили журналисты местного телеканала NDTV. По данным экспертов, Викас Дубей пытался сбежать после автомобильной аварии, в которую попала перевозившая его машина. Транспортное средство перевернулось на шоссе из-за недавно прошедшего дождя. ливень сделал проезжую часть скользкой. В результате ДТП подозреваемый с тремя сообщниками попытался сбежать. Ему удалось захватить пистолет у одного их охранников.

Напомним, что Дубей считался самым разыскиваемым преступником в Индии. Предположительно он организовал убийство восьми полицейских в провинции Уттар-Прадеш на прошлой неделе. Офицеры попали в засаду, когда пытались арестовать Дубея. Еще 12 представителей закона получили ранения. В полиции считают, что преступника заранее информировали об аресте.

В Индии от ударов молнии погибли более 100 человек.

Теги: индия, побег, стрельба, уттар-прадеш
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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