На севере Индии восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками

Еще 12 человек оказались ранены.

Восемь полицейских погибли в перестрелке с преступниками на севере Индии. Об этом сообщили журналисты из The Times of India. Очевидцы рассказали, что кроме жертв есть еще 12 раненых. Трагедия произошла на территории штата Уттар-Прадеш.

В СМИ объяснили, что группа преступников начала перестрелку с правоохранительными органами в деревне округа Канпур. Злоумышленники открыли огонь по 40 представителям закона. Полиция прибыла на место ради ареста главаря банды, против которого возбуждено 60 уголовных дел.

Местный телеканал News18 рассказал, что обвиняемый по имени Викас Дубей был предупрежден о готовящемся ареста. Его сторонники переговорили дорогу к деревне бетонными блоками, чтобы машины полиции не смогли проехать. Офицерам удалось расчистить участок, но они попали под шквальный огонь. Его вели стрелки с крыш соседних зданий.

В Индии от ударов молнии погибли более 100 человек.

Видео: timesofindia.indiatimes.com